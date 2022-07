Meteo, weekend bollente: il caldo non concederà tregua alla provincia di Torino

weekend bollente: il caldo non concederà tregua alla provincia di Torino

L'alta pressione ormai costantemente sulle nostre aree non accenna a far diminuire la calura ben oltre le medie del periodo. Tra sabato e domenica avremo una leggera tregua ma poi da lunedì nuovo aumento delle temperature, seppure non eccessivo. Nessuna pioggia all’orizzonte. A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi e domani, sabato 16 e domenica 17 luglio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature di passaggio. In montagna possibile sviluppo di nubi cumuliformi con isolati rovesci al pomeriggio, anche se gli episodi saranno veramente ridotti al minimo rispetto alla settimana appena passata. Temperature stazionarie con valori massimi oggi intorno 37/38 °C, in calo da domani, ma sempre piuttosto calde. Minime tra 22 e 24 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Da lunedì 18 luglio

Nuova probabile ondata di caldo, ancora da definirne bene l’entità. In ogni caso ancora assenza di piogge importanti escludendo qualche episodio temporalesco sui rilievi e la situazione non dovrebbe cambiare per almeno tutta la settimana prossima.