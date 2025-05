A Luserna San Giovanni torna il club alcolisti in trattamento

Il Club alcolisti in trattamento (Cat) riapre a Luserna San Giovanni. Giovedì 29 maggio, alle 17,30, verrà inaugurata la nuova sede di via Ribet 7, ricavata da uno spazio messo a disposizione dall'Amministrazione comunale e che si aggiunge a quella già operativa a Torre Pellice in via Alfieri 1.

“Le sedi sono dedicate agli incontri settimanali delle famiglie coinvolte nel percorso di crescita verso la sobrietà, che presuppone anche un cambiamento nello stile di vita, secondo il metodo del professor Vladimir Hudolin. Coinvolgere tutti i componenti del nucleo famigliare aumenta la probabilità di uscire dalla dipendenza dall'alcool che a volte è una risposta a dinamiche interne al gruppo” spiega Vera Odino che è una delle servitrici-insegnanti del Cat. Con lei, in Val Pellice, lavora anche Gioele Garnier e a loro è affidato il compito di seguire le famiglie durante il percorso.

“Al momento sono quattro o cinque le famiglie che frequentano stabilmente il Cat e aprire la sede a Luserna San Giovanni ci permetterà di seguire meglio la bassa Val Pellice e offrire un orario di apertura in più” sottolinea Odino.

A Torre Pellice, infatti, la sede del Cat è aperta il lunedì dalle 20,30 alle 22, mentre a Luserna San Giovanni sarà aperta il giovedì dalle 17,30 alle 19. Per accedere al civico 7 di via Ribet bisogna entrare nel portone che conduce anche alla sala conferenze della BiblioAgorà.