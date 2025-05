Primavera capricciosa, si annuncia una settimana con maltempo su Torino e provincia

La breve tregua primaverile è destinata a finire entro poche ore. Lo dicono gli esperti di Datameteo, secondo cui da stasera nuova aria instabile porterà maltempo diffuso con piogge e temporali soprattutto martedì e giovedì. Temperature in calo nel fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nuvolosità in aumento dal pomeriggio sui settori alpini occidentali con prime piogge e rovesci su Valle d'Aosta e occasionalmente su torinese. Temperature massime stazionarie o in lieve calo con valori compresi tra 23 e 24 °C. Venti assenti o deboli variabili, in prevalenza sudorientali.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, con piogge, rovesci e temporali anche forti su Alpi, in estensione verso est durante la giornata. Altrove piogge o rovesci sparsi. Miglioramento a partire sempre da ovest dal tardo pomeriggio.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento attorno a 14/15 °C. Massime in calo dovuto al maltempo e generalmente non oltre i 19/20 °C. Venti in generale assenti o deboli variabili escluso forti raffiche durante i temporali più intensi.

Mercoledì giornata che inizierà con bel tempo, ma poi nel pomeriggio rovesci e qualche temporale isolato soprattutto sui settori alpini annunciano la fine della tregua. Temperature massime in risalita, minime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti generalmente assenti o deboli variabili in pianura, qualche raffica nordoccidentale più moderata sulle vette alpine.

Giovedì nuovo peggioramento causa nucleo freddo in quota in arrivo da nordovest, con piogge e temporali sparsi durante la giornata. Miglioramento a partire dalla serata. Temperature di nuovo in calo nelle massime.

Nel fine settimana potrebbe rivedersi quella figura mitologica chiamata anticiclone delle Azzorre che potrebbe estendersi fin sul Mediterraneo centrale e garantirci un fine settimana più stabile anche se inizialmente con temperature piuttosto fresche per il periodo. Da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Per approfondimenti sulle previsioni legate al territorio di Torino e provincia è possibile consultare il sito di Datameteo.