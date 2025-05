Fondazione Italia Patria della Bellezza: 4 le realtà culturali piemontesi premiate

Una bella foto in esterna del Museo del Cinema di Torino

Torino e la provincia si sono distinti nel Bando 2025 della Fondazione Italia Patria della Bellezza - giunto alla sua quinta edizione - presentando il numero più alto di candidature e aggiudicandosi il maggior numero di premi tra tutte le città partecipanti, dimostrando così la sua eccellenza e il forte impegno nel valorizzare e promuovere il patrimonio culturale locale.

Ognuna delle 4 realtà è adottata da un’agenzia di comunicazione che mette a disposizione le proprie competenze, risorse e ore lavoro per supportare gratuitamente la crescita e la valorizzazione culturale.

Questo supporto include la definizione di strategie di comunicazione personalizzate, la creazione di contenuti (come testi, immagini e video), la gestione dei canali social e delle campagne promozionali, nonché consulenze continue per migliorare la presenza e l’impatto culturale della realtà adottata. L’obiettivo è favorire concretamente la crescita, la visibilità e la valorizzazione della realtà culturale, accompagnandola in ogni fase del percorso comunicativo.

Le 4 realtà culturali vincitrici del Bando 2025 e premiate da Fondazione Italia Patria della Bellezza:

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino – istituzione simbolo della cultura cinematografica e custode di uno dei patrimoni più rilevanti a livello internazionale, ospitato all’interno della Mole Antonelliana, simbolo della città e tra i monumenti più iconici d’Italia – è stato adottato da Reflektor, agenzia di branding e design strategico, per un articolato e approfondito studio sull’identità (https://www.museocinema.it/it)

Parte della Fondazione Torino Musei, il MAO custodisce una delle più importanti collezioni d’arte asiatica in Italia e in Europa. Grazie al supporto dei professionisti di The Branding Letters, il museo potrà rafforzare la propria identità digitale e ampliare la propria community, anche attraverso progetti di residenza artistica e curatoriale. (https://www.maotorino.it/).