Chivasso, alcolici a minori: due attività multate dalla Polizia locale

La polizia locale di Chivasso nella serata di venerdì 15 luglio ha eseguito un servizio mirato sulle modalità di vendita e somministrazione di alcolici in diversi locali della città.

I controlli hanno permesso di accertare la vendita di bevande alcoliche a minorenni in due esercizi commerciali. Per i titolari delle attività è scattata la sanzione amministrativa di 500 euro e l'avvio del procedimento che, in caso di reiterazione, potrebbe portare alla chiusura temporanea del punto vendita.

"I controlli proseguiranno ancora - annuncia il sindaco Claudio Castello - per contrastare il deplorevole fenomeno della diffusione di alcolici tra i più giovani e preservare la quiete pubblica. Sono grato alla polizia locale per il lavoro svolto, ma parallelamente confido nella responsabilità degli stessi giovani, delle loro famiglie e degli esercenti".

"I controlli - ha aggiunto il comandante della polizia locale Marco Lauria - vengono svolti anche a tutela della stragrande maggioranza dei commercianti che rispetta le regole".