Scalatore precipitato, poi escursionista colto da malore: doppio intervento del Soccorso Alpino a Ceresole Reale

La prima, questa mattina, nella zona delle pareti di arrampicata del Sergent per uno scalatore caduto lungo la via Yoghi. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha sbarcato in parete il medico e il tecnico del Soccorso Alpino con il verricello e ha recuperato il paziente e il compagno di cordata. L'infortunato è stato ricoverato in ospedale con una sospetta frattura a entrambi gli arti inferiori.

In seguito, nel primo pomeriggio, una seconda chiamata per un escursionista con un malore lungo il sentiero verso la Ca' Bianca. Anche in questo caso è intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato l'infortunato e lo ha condotto in ospedale. In entrambi gli interventi, le squadre a terra del Soccorso Alpino hanno fornito supporto nelle operazioni.