Il caro materiali "sgonfia" il recupero del Valentino, ma da Roma arrivano 80 milioni

Il caro-materiali ha rischiato di "ridimensionare" il recupero del Parco del Valentino. Ma il Decreto-aiuti salva il progetto di riqualificazione del polmone verde di San Salvario. Ad annunciare ulteriori stanziamenti il sindaco Stefano Lo Russo, a margine della presentazione del "Protocollo quadro" 2022-2025 tra Comune e Compagnia di San Paolo.

109 mln per il Valentino

Palazzo Civico aveva previsto di investire 100 milioni di euro per gli interventi nell'area sulle sponde del Po, a cui si aggiungono 9 milioni di fondi olimpici.

Il grosso della cifra è destinato alla trasformazione di Torino Esposizioni, dove verrà trasferita la Civica Centrale nel PalaNervi. Prevista poi una seconda linea di finanziamento per il restauro del parco e per la navigazione fluviale del Po. Una terza per il Borgo Medievale e poi il Teatro Nuovo.

Lo Russo: "Abbiamo dovuto rivedere il quadro economica dell'opera"

Un progetto complessivo che ha rischiato di essere messo in crisi dal caro-materiali. Il rincaro delle materie prime, come ha spiegato Lo Russo "sta agendo già su alcune gare in essere, come quella del Passante". Oltre a questo Palazzo Civico ha dovuto anche fare i conti con "altri supplementi di Scr, che è la stazione appaltante dell'intero intervento: abbiamo dovuto rivedere il quadro economico dell'intera opera". Aumenti che avrebbero potuto mettere in crisi la riqualificazione.

A Torino 80 milioni dal decreto-aiuti

Torino, insieme ad altri grandi città, ha aperto così un dialogo con Roma. Il Governo ha previsto nel decreto aiuti 650 milioni di euro per le realtà metropolitane sopra i 500 mila abitanti (Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo e Genova). Al capoluogo piemontese, in base al numero di abitanti, spetteranno 80 milioni. Circa venti di questi verranno destinati alla riqualificazione del Valentino, ed oltre ad arginare gli aumenti, serviranno anche di fare ulteriori interventi al Teatro Nuovo.

Un palcoscenico multidisciplinare al Teatro Nuovo