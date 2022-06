Un palcoscenico multidisciplinare al Teatro Nuovo, ma mancano i fondi. Comune: "Quattro milioni solo per la messa in sicurezza"

Il Teatro Nuovo potrebbe rinascere come palcoscenico multidisciplinare. Ma per ora non ci sono abbastanza soldi. I 4 milioni di euro previsti nell'ambito della riqualificazione del Parco del Valentino servono appena per la messa in sicurezza dello spazio. Il Comune però pensa in grande e punta ad ottenere altri stanziamenti per il recupero.

Spazio multidisciplinare

A tratteggiare lo scenario gli assessori alla Cultura e all'Urbanistica Rosanna Purchia e Paolo Mazzoleni, che questa mattina sono intervenuti in commissione sulla mozione della consigliera del M5S Tea Castiglione. "Il Teatro Nuovo - ha spiegato l'esponente pentastellata - è inserito nel complesso di Torino Esposizioni, che vedrà la creazione di campus universitario e di una biblioteca, oltre alla valorizzazione del Valentino". Da qui l'idea di convertirlo in uno spazio multidisciplinare, con all'interno "spazi performativi, sale prove e montaggio".

109 mln per il recupero del Valentino

Palazzo Civico grazie a 100 milioni di fondi europei, a cui si aggiungono 9 milioni di fondi olimpici, ha progettato il recupero del Parco del Valentino. Il grosso della cifra, come ha ricordato Mazzoleni, verrà investita nella trasformazione di Torino Esposizioni "dove verrà trasferita la Civica Centrale nel PalaNervi. Prevista poi una seconda linea di finanziamento per il restauro del parco e per la navigazione fluviale del Po. Una terza per il Borgo Medievale e poi il Teatro Nuovo".

Grande palcoscenico