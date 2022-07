Sabato 23 luglio l'ultimo appuntamento con Vivilibron prima della pausa estiva

Ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con Vivilibron Campidoglio, l'iniziativa per recuperare e rimettere in circolo i libri salvati dal macero.

Il sistema è semplice: si mettono a disposizione gratuita i volumi recuperati oltre alla possibilità di partecipare in prima persona scambiando libri con gli atri presenti nella lunga tavolata allestita in via Musinè davanti dall'Associazione sardi Gramsci. L'appuntamento è sabato 23 luglio dalle ore 16 nell'area pedonale di via Musinè dove oltre allo scambio dei libri ci saranno momenti di incontro con letture, laboratori per bambini e aperitivi.

Le giornate di sabato sono organizzate dalle associazioni: Eco dalle Città, Les Petites Madeleines, Ecoborgo Campidoglio, Associazione dei Sardi "Antonio Gramsci" e dalla CasadarT&cresciani, con il patrocinio della Circoscrizione 4 della Città di Torino.