Incendio in una mansarda nel centro di Torino: palazzina evacuata e una donna ustionata

Una candela per combattere le zanzare, la cui fiamma avrebbe originato un rogo di ciò che stava interno. E' questa una delle ipotesi sull'origine dell'incendio che questa mattina ha creato un certo scompiglio e attimi di vera paura in un palazzo di via Sant'Antonio da Padova, nel centro di Torino, a pochi passi dal grattacielo.



E' così scattato l'allarme, che ha portato i vigili del fuoco a intervenire all'interno del palazzo che è stato evacuato delle persone che si trovavano all'interno. Le conseguenze più gravi riguardano la signora che vive nell'alloggio in mansarda da cui sarebbero divampate le fiamme, che avrebbe riportato alcune ustioni ed è stata accompagnata per le cure all'ospedale.