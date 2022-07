Incidente di corso Casale, finalmente una buona notizia: sveglio e cosciente Andrea, il quarto ragazzo coinvolto

Finalmente un raggio di luce, all'interno di una vicenda che è tragicamente costata la vita a tre ragazzi nelle scorse ore.



E' stato infatti "estubato" ed è sveglio e cosciente Andrea, il quarto giovane coinvolto nel terribile schianto che si è verificato lunedì scorso in corso Casale, di primissima mattina.



I medici che lo hanno preso in cura hanno infatti sciolto la prognosi, fissandola in un decorso di 120 giorni. Ora il 17enne si trova ricoverato in terapia semiintensiva presso l'ospedale Cto.



Nello schianto erano morti sul colpo Edoardo Lapertosa, 29 anni e Alessia Panetta, di 17. Mentre nei giorni successivi, nonostante le cure, non ce l'aveva fatta Kevin Esposito, anche lui 17enne.