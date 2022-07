Moncalieri, fino al 31 agosto è possibile ottenere il Bonus Teleriscaldamento: chi può richiederlo e come

E’ attivo fino al 31 agosto il formonline sul sito del Comune di Moncalieri per presentare istanza di “Bonus IREN Teleriscaldamento” e ottenere uno sconto sulla bolletta a parziale compensazione dei costi sostenuti dalle famiglie economicamente svantaggiate a causa dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia nel corso del 2022.

Il Bonus viene offerto dal Gruppo Iren ai propri clienti, per far fronte all’aumento dei prezzi imposti dal mercato e per sopperire all’esclusione del teleriscaldamento dalle agevolazioni governative, rivolte esclusivamente ai rincari dei costi di energia elettrica e gas naturale, nonostante i notevoli benefici ambientali del teleriscaldamento genera meno emissioni rispetto alle caldaie tradizionali.

Chi può richiederlo

Il Bonus può essere richiesto dai cittadini che hanno residenza anagrafica nel Comune di Moncalieri e hanno un contratto di teleriscaldamento per servizio di riscaldamento o per riscaldamento promiscuo. Il contratto può essere individuale, oppure centralizzato, oppure centralizzato con servizio di ripartizione. “I cittadini che presentano istanza devono appartenere ad un nucleo famigliare con indicatore ISEE non superiore a 12.000 euro oppure non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico”, dichiara Silvia Di Crescenzo, Assessore alle politiche per la persona. "L’obiettivo del bonus è di dare un sostegno alle famiglie in difficoltà economica e garantire al tempo stesso l’accesso ai servizi essenziali”.

In cosa consiste

Per i clienti in possesso dei requisiti, verrà riconosciuto un bonus una tantum di -487 euro (pari ad un risparmio di 536 euro con IVA 10% inclusa) per le famiglie sino a 4 componenti; -679 euro (pari ad un risparmio di 747 euro IVA 10% inclusa) per le famiglie con più di 4 componenti.

Come fare domanda

Le persone interessate aventi i requisiti dovranno presentare domanda su apposito modulo online attraverso il sito www.comune.moncalieri.to.it, accedendo con credenziali SPID. E’ necessario l’ISEE aggiornato 2022 e avere le seguenti informazioni reperibili sulla bolletta: Codice Cliente Plenitude, Codice Baricentro, Codice Sottostazione. Completato l’invio, il Comune di Moncalieri procederà con le verifiche necessarie e invierà ai richiedenti una comunicazione con l’esito della richiesta e le modalità di erogazione del bonus.

Per eventuale supporto nella fase di compilazione gli interessati possono rivolgersi presso: Moncalieri Informa - Via Real Collegio 44 - 10024 Moncalieri Tel 011.642238 email: moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it. Accesso esclusivamente su appuntamento telefonico.