Asfalto "colabrodo" a Barriera di Milano: ad agosto al via cantiere in corso Emilia

"Dalle immagini - ha spiegato l'esponente della minoranza - risulta evidente la pericolosità dell’asfalto, fortemente compromesso da interventi di ripristino eseguiti in modo approssimativo, che rappresenta un forte rischio per l’incolumità di automobilisti, mezzi pubblici, ciclisti e pedoni in un incrocio ad alta intensità". Una situazione di pericolosità riconosciuta anche dall'assessore Francesco Tresso che ha spiegato come Gtt abbia in programma "il risanamento della sede tramviaria tra corso Emilia e corso Novara". "L'intervento è previsto - ha spiegato l'esponente della giunta - ad , in occasione della deviazione della linea 4 per i previsti lavori di piazza della Repubblica".