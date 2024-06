A Torino la dolcezza è di casa: apre le porte il Museo del Cioccolato e del Gianduja [FOTO E VIDEO]

Da oggi Torino ha un museo dedicato al Cioccolato e al Gianduja . Aprirà in via Sacchi 36, lì dove erano presenti i locali dello storico laboratorio sotterraneo di Pfatisch , pasticceria fondata all’inizio del Novecento.

La storia del Cacao

Un viaggio che porta lontano attraverso la storia di quel cacao, a tutti gli effetti “esotico”, per conoscere le terre da dove proviene e che sta alle basi di molti prodotti che hanno reso grande Torino e il Piemonte nell’enogastronomia mondiale.

Un percorso interattivo attraverso i profumi, i gusti e la storia con la possibilità di assaggiare, annusare e anche imparare le proprietà benefiche di un prodotto che non è solo calorico, ma che può fare anche bene alla salute.

Come non dedicare poi uno spazio al simbolo di Torino. Quel Gianduja che non è solo la maschera della città, ma anche il lingottino prelibato che conoscono tutti.