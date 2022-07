Crisi di Governo, tutti con Draghi: Lo Russo partecipa alla manifestazione davanti al Comune [VIDEO]

Tutti con il Governo Draghi . E anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo questa sera prenderà parte al presidio promosso dall' Associazione Radicale Adelaide Aglietta , alla 18.30 davanti al Comune, "a sostegno di Mario Draghi e della sua permanenza a Palazzo Chigi contro l'irresponsabilità di chi vuol far male all'Italia ". Una manifestazione che si aggiunge all 'appello pro-Presidente del Consiglio, lanciato sabato da Lo Russo e dal collega di Firenze Dario Nardella , che ha già raccolto migliaia di adesioni di altri primi cittadini.

Una dimostrazione, come spiega Lo Russo, " molto chiara della volontà vera del Paese reale, anche tra noi amministratori ". " Di tutto - ha aggiunto il sindaco - abbiamo bisogno in questo momento, salvo che di andare ad una campagna elettorale per le elezioni politiche. Si vada a votare in primavera, a scadenza naturale. Soprattutto dopo aver scavallato il documento di programmazione economica e finanziaria, che questo Governo deve mettere in campo, dopo aver approvato le misure per mettere in sicurezza i cittadini da caro bollette e dal caro carburanti e aver in qualche modo risposto all'emergenza sociale che si sta verificando ".

" Non mi sembrano - ha poi aggiunto il sindaco - argomenti né di destra né di sinistra: riguardano tutti i cittadini e le imprese che hanno bisogno di risposte e di certezze. Io penso che da qui alla fine dell'anno ci siano tutte le condizioni per mettere in campo queste azioni se c'è stabilità di governo. E poi in primavera, quando la legislatura è finita, si vada a votare ". " Andare alle urne adesso è davvero incosciente ", ha concluso il primo cittadino.

Sulla stessa linea il presidente di Compagnia di San Paolo Francesco Profumo , che ha sottolineato come " la frammentazione politica mette il Paese in difficoltà. La mia posizione personale, e anche quella delle fondazioni, è che la stabilità del Governo è uno degli elementi centrali perché il paese possa uscire dalle difficoltà ".

"Il Governo Draghi è riconosciuto a livello nazionale e internazionale: il fatto che lui ponga temi così pressanti richiede una risposta, che possa continuare a lavorare fino a scadenza naturale quando ci saranno le elezioni. Le grandi riforme non sono state fatte perché ogni diciotto mesi abbiamo un nuovo governo è un problema", ha concluso Profumo.

Anche Cirio conferma il suo sostegno

Anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ribadisce il suo appoggio: "Quello che è successo è stato gravissimo, perché un movimento come i 5 Stelle hanno fatto prevalere prelevare gli interessi di parte su quelli dei cittadini, bruciando anche 13 miliardi di euro in Borsa". Ma poi aggiunge: "Serve un'agenda di governo chiara, che non sono quelli su sui si stava dibattendo in questi giorni: non lo ius scholae, per esempio, ma i soldi per pagare la bolletta del teleriscaldamento. Duemila euro in più di spese all'anno per una famiglia normale sono tante e noi siamo dalla parte delle persone normali".

"Sì a Draghi, no ai 5 Stelle nell'esecutivo"

"Ora serve una compagine di governo chiara, dove gli alleati non possono più essere i 5 Stelle, con l'atteggiamento irresponsabile che hanno assunto. A questo punto Draghi benissimo e si può andare avanti: ma se si sceglie solo di vivacchiare, allora meglio andare a votare", ha aggiunto il governatore, che poi ha tessuto le lodi del Presidente della Repubblica: "Abbiamo una figura di riferimento, che si chiama Sergio Mattarella, di grande responsabilità, di grande serietà ed è lui la vera continuità. Ci attende un autunno difficile - conclude Cirio - e dovremo essere tutti in forza e in squadra per poterlo affrontare al meglio".