Con Mobilab potenziato il trasporto pubblico locale in Val Chiusella

Lunedì 18 luglio ha preso il via la sperimentazione per rafforzare il trasporto pubblico locale in Val Chiusella. L’iniziativa, messa a punto dalla Città metropolitana di Torino con la collaborazione dell’Agenzia per la mobilità piemontese è resa possibile dal progetto europeo Mobilab, di cui la Città metropolitana è capofila, nell’ambito del Piano integrato territoriale Alcotra GraiesLab, e ha come obiettivo migliorare l’accessibilità ai territori rurali e montani da parte di tutte le categorie di utenti, favorendo una transizione verso modalità più sostenibili.

La sperimentazione proseguirà fino al 10 settembre e migliora l’integrazione fra gli autobus e quella per il collegamento con il SFM attraverso l’implementazione di 4 coppie di corse sulla direttrice Rivarolo-Castellamonte-Valchiusella riguardanti le linee extraurbane n. 512 “Ivrea-Castellamonte-Valchiusella” e n.132 “Rivarolo-Castellamonte”. Inoltre, la sperimentazione comprende la rimodulazione oraria delle stesse linee per garantire una migliore coincidenza con il servizio ferroviario metropolitano SFM1 nella stazione di Rivarolo Canavese.