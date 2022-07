Domenica Vertigo Festival scatenerà l'anima rock di Pianezza

Domenica 24 luglio Sul palco del Vertigo Festival a Pianezza ci sarà un tripudio al rock con chitarre infuocate suonate da grandi musicisti della scena italiana e internazionale: Stef Burns, Vince Pastano e Noisebreakers.

Stef Burns e Vince Pastano sono entrambi membri della band di Vasco Rossi che ha appena concluso il suo tour in giro per l’Italia. Gli artisti si alterneranno sul palco e si esibiranno con i loro nuovi progetti musicali. Stef Burns, statunitense di origine trapiantato in Italia è membro della band di Vasco Rossi dal 1995, la sua carriera musicale vede collaborazione con Cooper, Ozzy Osbourne e tanti altri.

Vince Pastano, un chitarrista, compositore e produttore discografico italiano, è membro della band di Vasco Rossi dal 2014. Le sue collaborazioni nel panorama italiano sono considerevoli e di molteplici quali: Lucio Dalla, Beppe D’Onghia, George Mann, Riccardo Sinigallia, Guido Elmi, Mauro Malavasi, Marc Urselli, Roberto Terzani (Litfiba), Roy Paci, Eugenio Bennato, Fabri Fibra, Zibba, Pino Daniele, Nicola Venieri.

Si comincia alle ore 21. E con la serata di domenica 24 si concluderà un festival di 10 giorni che ha visto il suo inizio il 14 luglio 2022 con la kermesse dedicata alla musica latina, che ha ospitato il grande gruppo dei Los Van Van tornati ad esibirsi a Torino dopo 12 anni. Molti sono stati sia i fans e sia gli appassionati al genere ad assistere allo spettacolo, si contano infatti oltre 3500 visitatori.