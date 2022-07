Nichelino, dal 6 al 27 agosto la biblioteca Arpino chiusa per inventario

La novità era partita ad inizio di febbraio del 2020, poche settimane prima che lo tsunami del Covid travolgesse tutto, cambiando usi, costumi ed abitudini. Dallo scorso fine settimana Biblionotte, il servizio offerto agli studenti lavoratori per studiare la sera e preparare gli esami dalla biblioteca Giovanni Arpino di Nichelino, si ferma fino a settembre: d'altra parte anche l'Università sta per chiudere i battenti per la pausa estiva.

Chiusura agostana per inventario

Approfittando delle vacanze, la biblioteca civica sarà chiusa per inventario dal 6 al 27 agosto, mentre il servizio di circolazione libraria sarà sospeso per un mese intero, dal 26 luglio al 26 agosto. Poi, da settembre, si tornerà alla normalità, con la ripresa anche degli appuntamenti e degli incontri con gli autori.