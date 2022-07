Chicane e ingorghi sul ponte Diga del Pascolo, Iannò (Torino Bellissima): "A quando la fine del cantiere?"

Lungo Stura Lazio. Il 13 maggio 2021 hanno preso il via gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte Diga sul Po, consistenti nel sollevamento degli impalcati per la sostituzione di tutti gli appoggi e nel rinforzo strutturale delle Selle Gerber. A distanza di oltre un anno sembra però non intravedersi la fine del cantiere, dove quotidianamente si formano lunghe file di auto.

Vietato l'accesso ai mezzi pesanti

La causa? Per impedire l’accesso ai mezzi pesanti, con un peso superiore alle 3.5 tonnellate, sono stati posizionati dei blocchi di cemento all’inizio di corso Don Luigi Sturzo all’intersezione con piazza Coriolano e poco prima della curvone delle “cento lire”, per chi arriva da nord. “Nulla da eccepire sulla sicurezza, ma i lavori proseguono notevolmente a rilento” commenta il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pino Iannò, che annuncia di aver presentato un’interpellanza per capire le tempistiche.

Chicane in Lungo Stura Lazio

“I new jersey – commenta l’esponente della minoranza - formano una vera e propria chicane, rendendo quel percorso un vero “circuito da formula uno”. Il vero problema sono gli ingorghi e le difficoltà per mezzi di soccorso”. “Visto il protrarsi dei lavori - chiede Iannò - è veramente utile questo posizionamento dei blocchi? Non è il caso di ripensare alla loro collocazione, per migliorare la viabilità? Quando è effettivamente prevista la fine dei lavori di rinforzo strutturale del ponte Diga sul Po?”.