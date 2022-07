Vende alcolici a ragazzi con meno di 16 anni: multa e denuncia per il titolare di un locale a San Salvario

Ha venduto alcolici a ragazzi con meno di 16 anni, durante la "movida" del fine settimana. Da qui sono iniziati i guai per un locale di san Salvario, il cui titolare è stato multato e denunciato da parte degli agenti della Polizia Municipale.

Si tratta di un esercizio aperto in via Saluzzo, dove gli agenti hanno notato - seduti nel dehors - ben undici giovani che stavano consumando la loro ordinazione. Controllando i documenti, però, si è scoperto che erano tutti minorenni e che metà di loro aveva addirittura meno di 16 anni. E' così scattata la multa da 333 euro per il titolare, insieme alla denuncia.