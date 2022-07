Carl Brave e Mara Sattei fanno calare il sipario su Stupinigi Sonic Park a ritmo di Hula Hoop e La dolce vita

Iniziato il 26 giugno, con il concerto di una leggenda della musica come Nick Mason, lo storico batterista dei Pink Floyd, si conclude stasera l'edizione 2022 di Stupinigi Sonic Park.

La 'strana coppia' Carl Brave-Mara Sattei

Accompagnato dalla sua super band composta da dieci elementi tra percussioni, trombe e sax, basso, batteria, chitarre e tastiere, Carl Brave sarà protagonista dell'esibizione di chiusura della kermesse musicale ospitata nel parco della Palazzina di Stupinigi, residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Pioniere come producer e primo rapper a portare la sua musica nei teatri con il suo tour nell’insegna del sold out “Notti Brave in Teatro”. In pochissimi anni, concerto dopo concerto, ha conquistato pubblico e critica fino al concerto evento dello scorso anno all'Arena di Verona, con il duetto con Noemi 'Hula Hoop' che sta spopolando in radio e sul web.

Ma Carl Brave non sarà da solo, insieme a lui ci sarà un’altra rappresentante della nuova scuola romana, Mara Sattei, ventiseienne cantautrice salita alla ribalta grazie a hit come "mi12ano" incisa insieme al fratello tha Supreme e nelle ultime settimane con 'La dolce vita' che la vede protagonista con Fedez e Tananai di uno dei tormentoni dell'estate 2022.

Rappresentanti della nuova scuola romana

Da poco ha pubblicato il suo album d’esordio “Universo", che rappresenta un grande primo traguardo per l’artista, un lavoro capace di mettere in luce liriche mai scontate, una grande capacità vocale e un’eleganza innata. Non è infatti nuovo al suo pubblico il grande talento di Mara Sattei, che ha collezionato a oggi oltre 200 milioni di streaming totali con la sua musica e le collaborazioni che l’hanno vista protagonista.

La scrittura intima ma allo stesso tempo incisiva, la voce intensa e comunque leggera, l’eleganza e lo sguardo rivolto sempre agli altri sono i tratti distintivi di quella che è già una delle donne più interessanti del nuovo panorama musicale italiano. L'ideale per una chiusura in grande stile di Stupinigi Sonic Park 2022.