Aliante scompare nel nulla in Val Susa: ricerche in corso nella zona di Bardonecchia

È in corso un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella zona della Valle di Susa (To) per un aliante scomparso dalla giornata di ieri. La centrale operativa è stata allertata dal Comando Operazioni Aeree dell'Aeronautica Militare intorno alle 23, ma già in serata i Vigili del Fuoco avevano effettuato una ricognizione con l'elicottero.