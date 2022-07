Polo Foodwine, nominato il consiglio direttivo: Annalisa Genta presidente

Si è svolto martedì 19 luglio 2022, presso lo stabilimento Inalpi di Moretta, il primo incontro del Consiglio Direttivo del Comitato Promotore del Polo logistico e dei servizi del Basso Piemonte per il settore Agroalimentare-Vitivinicolo.

I componenti del neo-nato Consiglio Direttivo sono - l’avvocato Annalisa Genta, che ricoprirà la carica di Presidente, - Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA – che rivestirà la carica di Vice Presidente.

In rappresentanza dei Soci Fondatori siederanno nel direttivo - Mario Costamagna - Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus e della Fondazione CRC - Fabrizio Stecca Enologo e Presidente Think Quality. Mentre i Soci Sostenitori saranno rappresentati da - Ennio Tonoli - Amministratore della Tonoli Spedizioni S.r.l. e Presidente di Astra - Giancarlo Scarzello - Titolare della Gemini Projet S.r.l.

Il Comitato Polofoodwine è un network nato per promuovere in Piemonte un sistema logistico capace di sviluppare maggiormente e più efficacemente l’export delle rinomate eccellenze del nostro territorio, tramite il coinvolgimento e la sinergia dei principali operatori del settore e di tutte le istituzioni: enti locali, università, centri di ricerca e di formazione, fondazioni, associazioni di categoria, associazioni, consorzi e per ottenere insieme risultati fino ad oggi non perseguiti singolarmente.

Un’interfaccia efficace in un panorama di possibilità ampie ed interessanti create dai finanziamenti in ambito regionale, nazionale, europeo e dalle possibilità messe a disposizione del PNRR.

“La finalità è quella di dotare le imprese del comparto alimentare–vitivinicolo di un sistema logistico e di servizi in grado di potenziarne il valore con positive ricadute anche occupazionali” – dichiara il Presidente Annalisa Genta – “Siamo certi che si tratti di un’opportunità che stiamo dando a tutte le aziende del territorio, di qualsiasi dimensione, per creare una rete che rappresenti un vero e proprio trampolino per far crescere ogni realtà attraverso l’innovazione e l’apertura a nuovi mercati. Sappiamo che è necessario camminare tutti lungo una stessa via per portare la nostra economia ad essere sempre più competitiva ed è per questa ragione che invitiamo tutti gli imprenditori ad aderire al Comitato per portare un utile contributo al proprio settore di appartenenza e cercare di dare tutti insieme un futuro migliore alle generazioni che verranno. Per aderire e avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comitato – www.polofoodwine.com”.