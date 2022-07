Storie aziendali: 5 vantaggi da non sottovalutare

Le storie aziendali si accompagnano alla funzione comunicativa conosciuta con il nome generico di storytelling. Nello storytelling le aziende si presentano alle persone mettendo in evidenza la scalata al successo pur senza dimenticare gli ostacoli che hanno reso il percorso tortuoso e difficile. Grazie agli “intoppi” le aziende e le persone al loro interno sono riuscite a emergere e a incrementare le competenze pur rimanendo fedeli ai loro valori e alle loro identità.

Flowriting è un servizio creato appositamente per le aziende e per i privati che desiderano raccontare questo tipo di vicissitudini aziendali o descrivere, attraverso una biografia, un momento della loro vita.

La finalità è realizzare contenuti in grado di esprimere e comunicare il processo di crescita e rinascita per far sì che possa essere di esempio e di rappresentanza a chi vive lo stesso evento o per sottolineare i passaggi che hanno dato forma a un’azienda.

Raccontare storie aziendali attraverso lo strumento comunicativo dello storytelling

Al giorno d’oggi ognuno di noi è un possibile creatore di contenuti. L’avvento dei Social Media ha fatto sì che chiunque abbia una connessione a Internet possa pubblicare i propri pensieri, le proprie foto e i propri video. La creazione di contenuti è diventata un elemento imprescindibile nelle vite delle persone e, di riflesso, questa necessità si è evoluta anche in campo aziendale.

Tuttavia, non tutti i creatori di contenuti sono anche dei grandi narratori. Per quale motivo? Perché lo storytelling non consiste solo nel creare un contenuto avvincente ma nel comunicare un determinato messaggio che mira a catturare l'attenzione del pubblico e imprimere nella sua mente un significato ben definito.

Tutte le storie hanno alcuni elementi in comune: i personaggi, l'ambientazione, il problema e la sua risoluzione. A cambiare è il modo in cui questi elementi vengono mescolati. In ambito letterario tali fattori vengono definiti "Elementi della storia".

Sebbene lo storytelling possa essere utilizzato come una forma di comunicazione, è particolarmente efficace se applicato al marketing e alla pubblicità aziendale poiché espone un messaggio evocativo in grado di aderire alle emozioni del pubblico e connettersi a un livello profondo. Senza una storia, gli sforzi compiuti nel campo del marketing risulteranno poco efficaci.

5 vantaggi da non sottovalutare con lo storytelling

Le storie aziendali permettono di creare una narrazione o il costrutto di una storia intorno al proprio marchio. Il racconto deve essere accattivante, memorabile e originale per essere facilmente identificabile e associato al prodotto o servizio che vendiamo.

Il primo vantaggio delle storie aziendali è quello di essere riconoscibili. Se una persona vedendo il nostro marchio sente rifiorire dalle profondità dell’inconscio - in maniera del tutto spontanea - le sensazioni provate durante la lettura della nostra storia allora significa che il lavoro di storytelling è stato efficace.

Il secondo vantaggio è quello di creare un senso di appartenenza. Grazie alle storie aziendali i nostri clienti si sentono coinvolti nei processi di sviluppo. Hanno sofferto con noi durante la scalata al successo e hanno gioito dei nostri risultati. Sentono di aver attraversato il percorso al fianco dell’azienda quasi fossero i protagonisti. Ora abbracciano i nostri valori e sentono di appartenere ai prodotti che vendiamo.

Questo processo porta al terzo vantaggio: il superamento di un disagio interiore. Le persone, grazie alle storie aziendali, hanno superato un disagio interiore e hanno incrementato la fiducia in loro stesse. Paventano ora sensazioni positive e sentono che anche loro possono realizzare dei sogni.

La realizzazione dei desideri è strettamente collegata all’acquisto dei prodotti dell’azienda. Solo tramite questi strumenti si possono raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo risultato è una leva emotiva e psicologica molto forte che crea un attaccamento all’azienda e ai suoi valori.

Una volta agganciato il favore del pubblico l’azienda potrà vantare un certo seguito. La fiducia, il senso di appartenenza, la gratitudine nell’aver superato un disagio non può che creare un legame molto forte tra le due parti. Lo storytelling diventa un appuntamento quasi quotidiano a cui l’utente si riferisce in caso di necessità. Il processo è molto importante poiché indica un continuo temporale che non si esaurisce con il termine della storia.

Ogni giorno raccontiamo diversi tipi di storie pur non essendone consapevoli. Evochiamo le emozioni più profonde e questo tipo di coinvolgimento è molto più efficace del mero tentativo di vendere un prodotto o un'idea utilizzando solo fatti e cifre.

Il quinto vantaggio sottolinea la vicinanza con le persone e questo aspetto è particolarmente importante per le aziende che operano nell’online, le quali sono sfavorite da una barriera invisibile creata dallo schermo ma che può trovare un punto di innesto grazie alle storie aziendali ben raccontate. Per questo motivo è importante rivolgersi a professionisti del settore come Flowriting capaci di evidenziare e far emergere tutti i vantaggi elencati.