Dopo Draghi: alle urne con una nuova geografia dei collegi elettorali

Il sistema con cui si torna alle urne non potrà che essere quello in vigore.

I nuovi collegi si basano sul cosiddetto “Rosatellum Ter”, sistema elettorale che prevede il 36% dei seggi assegnato col sistema maggioritario (collegi uninominali in cui viene eletto solo il candidato più votato), e il 64% ripartito proporzionalmente tra i collegi plurinominali (i partiti presentano un listino bloccato e i seggi sono assegnati in base ai voti ottenuti da ciascuna forza politica).

Una rimodulazione che spezza in due la provincia di Cuneo. Ma che finisce per riguardare anche la provincia di Torino.

In altri termini, si è riproposta – almeno per la Camera – la stessa divisione geografica delle Asl, Cn1 e Cn2. Su quest’ultima, però, i numeri della popolazione non erano sufficienti per cui l’area ha dovuta essere ampliata alla provincia di Asti.