Elezioni, Lo Russo: "M5S inaffidabile, no ad alleanze". E i grillini aprono ad Articolo Uno e Verdi

E Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia scalpitano per andare alle urne il prima possibile, convinti di aver la vittoria a portata di mano. " C'è un centrodestra arrogante - ha replicato Lo Russo - che crede già di aver vinto le elezioni: la partita mi sembra un po' più aperta ". Per Lo Russo il Pd deve " organizzare un campo politico intorno a programmi chiari che riguardano i salari degli italiani, l'internazionalizzazione dell'Italia, la transizione ecologica ".

Moderati: "Ulivo 2.0"

Non un campo largo a priori, ma basato su temi condivisi. "Facendo così - ha sottolineato - credo che si possa arrivare ad una coalizione ampia, competitiva con un cdx in cui domina la componente estrema di Giorgia Meloni". Un pensiero condiviso anche dai Moderati torinesi, che per bocca di Silvio Magliano e Carlotta Salerno chiariscono: "Ci siamo battuti perché ci si concentrasse sulle personalità e le qualità che compongono il “campo” e non sull’allargamento dello stesso".

Se i Moderati già durante le Comunali avevano rifiutato qualsiasi ipotesi di alleanza con il M5S, la strada da percorrere è quella di "Ulivo 2.0", capace di "fronteggiare i populisti e l’avanzata delle destre".