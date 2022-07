Lunathica entra nel Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura

Lunathica, il Festival Internazionale di Teatro di Strada diretto da Cristiano Falcomer, è entrato nel Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura per il triennio 2022-2024 ottenendo il più alto punteggio nazionale di qualità artistica nella categoria Festival e Rassegne di teatro di Strada tra le nuove istanze triennali.

Lo scorso anno Lunathica ottenne per la prima volta il riconoscimento e il sostegno ministeriale, ma dato il contesto pandemico, il Dicastero della Cultura scelse di non iniziare un nuovo triennio in una situazione sanitaria complessa e ricca di incognite, prevedendo un anno “ponte” di passaggio al nuovo triennio. Ora che lo scenario si è rasserenato, il Fondo Unico del Ministero torna ad essere ripartito secondo una logica triennale. Dunque i progetti selezionati quest’anno, avranno un sostegno triennale.

Un riconoscimento istituzionale importante che cade nell’anno del ventennale e getta le basi per una programmazione più solida e strutturata per le prossime edizioni del Festival che quest’anno a chiamato a raccolta oltre 14.000 spettatori.