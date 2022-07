Rosa e di successo: Osai fa decollare il fatturato e raddoppia lo stabilimento, con 5 milioni di finanziamento

Cinque milioni di euro per costruire un nuovo stabilimento a Samone, Comune poco distante da Ivrea. E' il finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo e Sace (tramite Garanzia Italia) alla Osai, azienda che si occupa di sistemi standard e macchine speciali per assemblaggio e test di componenti hi-tech per l’industria dei semiconduttori, l’automotive e la manifattura elettronica.

Fondata nel 1991, Osai impiega 200 persone ed esporta l’85% della produzione. Nel 2021 ha fatturato circa 38 milioni di euro, con una crescita del 65% rispetto al 2020. E con lei, nel progetto di espansione, ci sono anche una filiera di 50 piccole realtà produttive. Si tratta di fornitori che possono accedere alla medesima classe di rating del capofiliera. “Siamo orgogliosi di annunciare questo raddoppio, che ci auguriamo possa tradursi in un segnale positivo per il territorio e per tutto l’indotto - commenta Mirella Ferrero, presidente di Osai - Come azienda stiamo cercando di affrontare con nervi saldi una situazione certamente complessa, a cominciare da logistica e trasporti, puntando su flessibilità, assoluta qualità del prodotto e sostegno convinto della filiera”.

“Osai è stata tra l’altro finalista nell’edizione 2022 di Women Value Company, il programma di valorizzazione del talento femminile nelle imprese, che Intesa Sanpaolo promuove con la Fondazione Bellisario - aggiunge Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo - Ci fa dunque ancor più piacere sostenere un’azienda che crea occupazione, con una visione di crescita e tutto questo in una prospettiva ESG a largo raggio”.