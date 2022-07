Elezioni PD: da Laus a Lepri, Gribaudo e Borghi, ecco chi vuole ricandidarsi. Furia e Ravetti new entry

25 settembre. Mancano poco più di due mesi alle elezioni e nei partiti, a livello nazionale così come locale, sono iniziate le fibrillazioni per chi si candiderà. Oppure tenterà di tenersi lo scranno a Roma. Uno scenario ulteriormente complicato dal taglio ai Parlamentari, che riduce il numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200.

Se per il M5S ridimensionato, la riduzione dei rappresentanti a Roma rappresenta un problema relativo, lo è di più per il Partito Democratico. Che da sempre, sussurrano i rumors, ha più "teste che posti". Tra i dem il borsino vede in testa per la ricandidatura il Senatore Mauro Laus e il Deputato Stefano Lepri, forte anche dei consensi rispettivamente nel mondo cooperativo e cattodem. Rimanendo nell'ambito torinese, hanno possibilità di ricandidarsi anche i parlamentari Davide Gariglio, Andrea Giorgis e Francesca Bonomo.