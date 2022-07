Uisp Piemonte “in campo” contro l'abbandono della pratica sportiva e il malessere sociale

Contrastare l'abbandono della pratica sportiva e il malessere sociale: sono questi gli obiettivi principali del progetto Sport per Tutti – Living Lab, promosso da UISP a livello nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli obiettivi

In Piemonte, Sport per Tutti – Living Lab coinvolgerà i comitati territoriali Torino e Valle Susa sui temi della dimensione sociale, ambientale ed economica dello sport. I comuni aderenti, oltre a Torino, sono Avigliana, Nichelino, Collegno e Moncalieri: “Ci siamo concentrati - spiega la responsabile del progetto Simona Zamboni – sull'abbandono della pratica sportiva, peggiorato con la pandemia, e sulle sue ricadute a livello sociale spesso concretizzate in fenomeni di aggressività. Lo sport, come dimostrato da un parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, è portatore di benessere su più livelli”.

Il progetto

Il progetto coinvolgerà diversi attori in un percorso di condivisione e formazione innovativa che si concluderà a giugno 2023 con un seminario di restituzione in programma a Nichelino: “Vogliamo - conclude Zamboni – stimolare il dialogo sul tema aprendo una rete tra diversi soggetti: parallelamente si svilupperanno un percorso di formazione dedicato ai dirigenti delle società sportive e alcuni tavoli di lavoro dedicati alle istituzioni aderenti. Successivamente, le persone 'formate' si dedicheranno ai ragazzi con il tentativo di far emergere il proprio punto di vista; il seminario finale si caratterizzerà come un grande momento di confronto tra tutti i partecipanti”.