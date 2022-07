Notte di follia a Vanchiglia, sangue e auto danneggiate. Lo Russo: "Intollerabile"

Notte di follia a Vanchiglia, dove questa mattina i residenti si sono ritrovati a fare la conta dei danni della malamovida. In via Balbo, via Guastalla e zone limitrofe il popolo della notte ha spaccato il parabrezza di un'automobile e rotto lo specchietto di altre vetture: le forze dell'ordine parlano di nove mezzi, danneggiati in maniera varia. Sono poi stati rovesciati bidoni dell'immondizia in mezzo alla strada e buttate a terra alcune bici in sharing: sull'asfalto sono poi visibili tracce di sangue.