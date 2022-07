Tutto pronto per il 12° Sestriere Film Festival: il cinema torna protagonista in alta montagna

Il Sestriere Film Festival è un evento unico organizzato nella sala cinematografica più alta d’Europa a 2035 metri del Cinema Fraiteve dove è possibile assistere tutte le sere, dalle ore 21 sino alla finale del 6 agosto, alla proiezione dei lavori che partecipano al concorso e selezionati da Montagna Italia.

Saranno proposte proiezioni di film fuori concorso che hanno come tema centrale la montagna, le storie dei popoli delle terre alte e le grandi imprese.

Apertura con la Fanfara della Brigata Taurinense

Non mancano le serate speciali come quella di apertura con la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense che, nel 150° anniversario delle Truppe Alpine e nel 70° delle Brigata Alpina Taurinense, aprirà con un concerto, sabato 30 luglio alle ore 21, la kermesse internazionale dedicata al cinema della montagna. “Il 2022 è un anno speciale per gli alpini piemontesi, con il 70° anniversario della brigata Taurinense e il 150° delle Truppe Alpine dell’Esercito. Gli Alpini della Taurinense protagonisti in montagna, con dodici compagnie che stanno svolgendo il tradizionale modulo movimento in montagna estivo, nel cui ambito si inserisce l’iniziativa 150 cime, cioè 150 ascensioni su tutto l’arco alpino e sugli Appennini. Anche alcune cime della Valsusa verranno scalate, rievocando le marce delle prime compagnie alpine nate nel 1872, avvenute in quelle che sarebbero un giorno diventate montagne olimpiche. La Taurinense è perciò lieta di aprire il festival con la propria fanfara, nel quadro della stretta collaborazione esistente con Sestriere per ciò che riguarda la sicurezza sulle piste e l’addestramento invernale” ha commentato il Ten. Colonnello Mario Renna Responsabile della Comunicazione della Brigata Alpina Taurinense.