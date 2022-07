A Bardonecchia un successo per il Mercatino dell'antiquariato

Il “Mercatino dell’Antiquariato”, organizzato dalla Pro Loco Bardonecchia con il patrocinio della Civica Amministrazione svoltosi sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito domenica 24, ha offerto a residenti e turisti l’opportunità, per tutta la calda giornata, di ammirare e acquistare svariati oggetti, merci e utensili antichi esposti in bella mostra sui banchi delle multicolori bancarelle.

“Noi – dichiara Favario – per incidere tiglio, pero, melo, albicocco, bosso, noce, ulivo, non utilizziamo scalpelli o sgorbie, ma nel segno di una antica tradizione degli antichi pastori, solo piccoli coltelli dalla punta speciale. Utensili che ci consentono di realizzare oggetti di diverse dimensioni, dai portachiavi, ai manici dei coltelli alla canaula, il collare con campanella per pecore e capre”.