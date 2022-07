Mixer Bitcoin e anonimato – Cosa dovresti sapere

Trasparenza e sicurezza sono alcuni degli elementi fondamentali di Bitcoin che lo fanno sembrare una valuta di transazione più affidabile e affidabile rispetto al denaro fiat. Tuttavia, alcune persone sono anche preoccupate che il libro mastro pubblico digitale di Bitcoin sia un difetto di privacy. Pertanto, gli inventori hanno sviluppato modi unici per consentire agli utenti di Bitcoin che desiderano l'anonimato di mantenere private le loro transazioni.

Un mixer Bitcoin o un tumbler è uno dei meccanismi più popolari per oscurare le transazioni Bitcoin o rimanere anonimi in rete. È uno strumento che mescola una quantità di pool misteriosi di Bitcoin prima di dividerli per i destinatari previsti. Tuttavia, ci sono molte cose che dovresti sapere su quegli strumenti prima di usarli.

Come funzionano i Bitcoin Mixer

Alcuni dei mixer Bitcoin più popolari includono CoinJoin, Samourai e JoinMarket. Sebbene abbiano funzionalità e caratteristiche uniche, lo scopo principale di ogni mixer di Bitcoin è nascondere il flusso delle transazioni Bitcoin.

Un mixer Bitcoin mischia le transazioni Bitcoin attraverso una scatola nera, rendendo estremamente difficile determinare che la persona X ha inviato 20 Bitcoin alla persona Y. Questo servizio mostrerà solo che la persona X ha inviato alcuni Bitcoin al sistema e che la persona Y ha ricevuto alcuni Bitcoin dal sistema, come diverse altre persone.

L'idea principale di utilizzare un mixer Bitcoin è quella di nascondere le firme digitali delle transazioni inviandole attraverso una scatola nera. Mentre le transazioni appariranno ancora su un esploratore Bitcoin, i record non riveleranno gli indirizzi pubblici dei mittenti e dei destinatari e gli importi delle transazioni. Ciò rende il monitoraggio della transazione estremamente difficile per chiunque.

Problemi con l'utilizzo di Bitcoin Mixer

Come la maggior parte delle app di trading per smartphone per l'acquisto e la vendita di criptovalute, i mixer Bitcoin non sono privi di difetti. È improbabile che qualcun altro nel mixer abbia trattato la stessa quantità di Bitcoin come te, meno il costo del bicchiere. Non sarà difficile per le forze dell'ordine ricollegare il flusso di denaro se conoscono l'indirizzo del primo sospettato e il secondo sospettato è l'unico a ricevere denaro da esso. Questo problema diventa ancora più complesso quando molte persone utilizzano il mixer.

Alcuni importanti scambi di criptovalute, come bitcoin profit, di solito non consentono a bitcoin misti di entrare o uscire dalle loro piattaforme, ma stanno trovando modi in modo che i trader possano usarlo con facilità. Diversi venditori e venditori rifiutano anche i pagamenti del mixer Bitcoin, adducendo motivi di sicurezza. Gli scambi di criptovalute possono definire i mixer e spesso etichettare i fondi che passano attraverso di essi come Bitcoin contaminati. I mixer Bitcoin offrono alcuni anonimi, ma utilizzarli a volte può essere rischioso e scomodo.

Immagina un commerciante che rifiuta il tuo pagamento per un bene o un servizio perché hai negoziato i fondi tramite un mixer Bitcoin. Potrebbe essere devastante per un trader, soprattutto quando stavi osservando una posizione redditizia nel mercato. Tuttavia, alcuni mixer di Bitcoin sono più efficaci nell'oscurare le transazioni rispetto ad altri. Quindi, fai una piccola ricerca per scegliere il miglior mixer Bitcoin.

La legalità dei Bitcoin Mixer

La capacità dei mixer di Bitcoin di oscurare le transazioni li rende un terreno fertile per il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e altre attività finanziarie illegali. Tuttavia, la legittimità dell'utilizzo dei servizi dipende principalmente dalla vostra giurisdizione. Ad esempio, un vice procuratore aggiunto degli Stati Uniti ha affermato nel 2021 che l'utilizzo di mixer per nascondere le transazioni crittografiche è criminale. Le autorità statunitensi hanno recentemente arrestato e accusato alcuni fornitori di servizi di mixaggio di Bitcoin.

Gli esperti affermano che le nuove normative antiriciclaggio come la regola dei viaggi e la direttiva AMLD-5 dell'Unione Europea renderanno il riciclaggio di denaro più complesso e potenzialmente renderanno i mixer Bitcoin meno redditizi per i nuovi utenti di criptovalute.

Nel complesso, un mixer Bitcoin ti consente di inviare e ricevere Bitcoin in modo anonimo. Tuttavia, il suo utilizzo potrebbe anche avere un impatto su alcuni rischi e inconvenienti imprevisti per la sicurezza.