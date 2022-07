Frediani (M4O): "La Regione verifichi la situazione delle famiglie con figli autistici"

"L’associazione lamenta la difficoltà a reperire informazioni e ad interfacciarsi con tutti gli enti competenti, trovandosi poi di fronte a percorsi di terapia insufficienti o inadeguati, soprattutto per la fascia 0-5 che è la più ricettiva e che, se seguita adeguatamente, garantirebbe una maggiore probabilità di benessere futuro per le famiglie e i minori coinvolti. Il setting in cui avvengono gli incontri con le famiglie, di competenza dei Consorzi, non è adeguato e spesso consiste in stanzini ricavati in spazi di recupero, con mobilio scarno e senza adeguati stimoli".

"A fronte di numerose segnalazioni ricevute nell’ultimo periodo, quindi, abbiamo chiesto un’audizione del consorzio CONISA che opera in Val di Susa e che è l’unico, secondo quanto riferito nell’incontro odierno, a chiedere una compartecipazione economica alle famiglie.

Manca quindi percorso di presa in carico chiaro delle famiglie che si trovano ad affrontare questi disturbi, lasciate a loro stesse e al loro spirito di iniziativa nel lottare contro un sistema farraginoso, lacunoso e restio a fornire informazioni".

"Preoccupa inoltre il racconto di chi si è visto negare il diritto di beneficiare dell’assegno per i caregiver: a quanto pare in Val Susa molte famiglie hanno presentato domanda, ma, una volta inserite in graduatoria, non hanno più ricevuto notizie", conclude Frediani. "Continueremo a tenere alta l’attenzione sul tema e faremo il massimo per quanto ci è possibile per fornire risposte esaurienti e il miglior sostegno possibile a tutte le famiglie che ne hanno bisogno".