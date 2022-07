Da nemici in Sala Rossa, ad alleati di governo: la possibile svolta di Paolo Damilano

Nemici in Sala Rossa, alleati al governo nazionale. È questo il paradosso che si potrebbero trovare a vivere il sindaco Stefano Lo Russo e tutta la sua maggioranza se Paolo Damilano entrasse in Azione di Carlo Calenda. Oppure in Cambiamo! di Giovanni Toti. Partiti che potrebbero far parte della coalizione di centrosinistra, guidata dal Pd, in vista delle prossime elezioni.