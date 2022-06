Torino Bellissima "lascia" la destra. Lo Russo: "Contento. Disponibile a lavorare con Damilano per la città"

" Sono contento ". Stefano Lo Russo non nasconde la sua "soddisfazione" sulla Torino Bellissima di Paolo Damilano che ieri ha annunciato di voler prendere le distanze dal centrodestra . Un taglio netto dai partiti sovranisti, in particolare da quella Lega che era stata il main sponsor della candidatura a sindaco del centrodestra per l'imprenditore della acque.

" Sicuramente Damilano - ha commentato il primo cittadino, a margine di un evento sui Pon Metro alla Nuvola Lavazza - ha colto un punto cruciale: c'è una fortissima contraddizione tra un partito a trazione Salvini, che guarda fuori dalla Ue e del Patto Atlantico, e una realtà molto diversa liberale di centrodestra che non si riconosce in questa deriva sovranista di Salvini e Meloni ". "Sono contento - rincara il primo cittadino - che ne abbia preso atto: è molto più coerente con la sua storia " .

Già durante la campagna elettorale Lo Russo aveva invitato il rivale Damilano a "scaricare" il Carroccio e Fratelli d'Italia per collaborare insieme per il futuro di Torino. "Da parte nostra - ha sottolineato il sindaco - c’è piena disponibilità a lavorare per i problemi della città, così come a raccogliere suggerimenti e critiche: il contributo che può arrivare dalle forze di minoranza ci può aiutare".