Elezioni, no ad Ulivo 2.0 ma sì ad uno schema Lo Russo. Il sindaco: "Pd polo aggregatore"

Non un Ulivo 2.0, ma più un vero e proprio schema "Lo Russo" . È questa la ricetta che il sindaco di Torino Stefano Lo Russo auspica che il centrosinistra metta in campo alle prossime elezioni del 25 settembre. Alla luce anche della sua vittoria alle scorse amministrative.

"I 5 Stelle non ci sono già più"

E come accaduto all'epoca per le Comunali, il primo cittadino rifiuta qualsiasi ipotesi di alleanza con il M5S. "I 5 Stelle non ci sono già più - ha detto - basta parlare di loro. Su questo la posizione del Pd è nazionale ed è netta". Per Lo Russo il Partito Democratico deve fare da "polo aggregatore di una coalizione certamente elettorale, che può anche diventare politica".