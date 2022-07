Prestito online: come valutare le condizioni

I requisiti necessari per fare domanda di prestito online

In caso di semplice curiosità o di reale necessità, ci si può trovare a ricercare informazioni adeguate ed esaurienti sul funzionamento dei prestiti online, una modalità pratica per ottenere denaro in maniera veloce. Come ogni prestito, è però essenziale valutare con attenzione le condizioni, attraverso, per esempio, al servizio offerto gratuitamente dal sito Matchbanker.it, che permette di avere una chiara visione di ciò che offre il mercato.

Le caratteristiche del prestito online

Per prima cosa, bisogna sapere che il prestito online è pensato soprattutto per coprire somme limitate; non è quindi indicato per investimenti rilevanti, ad esempio per immobili, ma può aiutare a far fronte a spese come l’acquisto di un'auto, di un elettrodomestico e per effettuare riparazioni in casa. Rispetto ai prestiti tradizionali, infatti, l’ammontare massimo richiedibile è in genere inferiore, anche se in alcuni casi può arrivare attorno ai 70.000/100.000 euro.

A fronte di una cifra totale minore, il prestito online prevede tempistiche più rapide, sia nella fase di richiesta e approvazione che in quella di accredito, se l’esito è positivo. A volte, è addirittura possibile che tutta la procedura, comprensiva di ricezione del denaro, si svolga in unico giorno.

Tutto ciò è attuabile anche grazie alla riduzione della documentazione richiesta e alla semplificazione del processo di domanda di prestito, che può essere effettuata direttamente sul sito del prestatore in pochi minuti.

Chi può richiedere un prestito online: i requisiti

Un altro elemento tipico del prestito online è la presenza di requisiti minimi molto ridotti, che rendono questa opzione accessibile a una platea molto ampia. Di solito è solo necessario:

● avere almeno 18 anni;

● essere titolari di conto corrente;

● non superare i 70 anni;

● avere una fonte di reddito dimostrabile.

Sono anche disponibili specifiche forme di prestito dedicate a persone che non posseggono alcuni di questi requisiti, come disoccupati oppure over 70.

Tassi di interesse e commissioni: il costo reale del prestito

Prima di prendere una decisione, è sempre importante considerare le diverse opzioni a disposizione, soprattutto per quanto riguarda i tassi di interesse, sia in relazione al tasso di interesse nominale (TIN) che al tasso annuo medio (TAEG). A queste voci, che possono variare in rapporto anche alla durata del prestito, vanno aggiunte le commissioni per avere un quadro del costo reale del prestito. A causa delle minori garanzie richieste, il costo dei prestiti online è spesso superiore rispetto a quello dei prestiti tradizionali e anche per questo motivo vanno analizzati con cura tutti i dettagli delle condizioni.

Un aiuto in più: il simulatore di prestito

Sul sito di Matchbanker, insieme a tante informazioni su procedure, requisiti, tassi e altro ancora, è possibile servirsi di un comodo simulatore di prestiti online. Il suo funzionamento è molto semplice: basta inserire pochi dati, in forma strettamente anonima, per ottenere una selezione di proposte di prestito in linea con le proprie esigenze e risorse. In questo modo ci si può fare una chiara idea della situazione e maturare in piena consapevolezza la decisione migliore.