Il Partito Liberale elegge la direzione provinciale di Torino

Il Partito Liberale Italiano festeggia i 100 anni di vita, che verranno celebrati il 7-8-9 ottobre a Roma in occasione del Congresso Nazionale. In preparazione si è svolto lunedì 25 luglio il Congresso Provinciale di Torino, chiamato a rinnovare gli organismi direttivi.

Sono stati eletti Alfonso Badini Confalonieri, Guglielmo Del Pero (Segretario Provinciale), Daniela Garzena, Carlo Nicosia (Presidente Provinciale), Erik Paleni. Il Segretario Del Pero, che siede anche nel Direttivo Regionale del Piemonte ha 45 anni, spirito liberale sabaudo da sempre, laurea in economia, professione consulente. Da anni impegnato per contribuire a rilanciare Torino, è stato tra i fondatori di SiAmoTorino ed ha assunto la Segreteria provinciale PLI nel 2020. Dice Del Pero: “ci troviamo oggi in un momento storico di grande cambiamento, il quadro politico ha subito uno scossone rompendo gli schemi tradizionali, c’è molto da fare e da costruire. Possiamo garantire competenza, serietà, coerenza con la nostra storia centenaria fatta di idee che mettono al centro la libertà personale, economica, sociale. Il Partito Liberale Italiano si mette in gioco e siamo pronti a confrontarci con tutti per ricostruire insieme un progetto politico di cui il nostro paese non può fare a meno”.

Anche il neo eletto Presidente Carlo Nicosia siede nel Direttivo Regionale Piemonte ed è Commissario per le Province di Asti e di Cuneo: “Liberale da sempre, sono felice di questo prestigioso incarico: l’impegno per la difesa delle libertà individuali, la prevalenza delle idee rispetto ai partiti “personali” dei leader, la coerenza del Partito con i valori fondamentali della sua centenaria storia sono per me motivo di orgoglio e stimolo a lavorare per la crescita”.

Per contattare la struttura PLI in Piemonte è possibile scrivere via email a: info.plipiemonte@gmail.com oppure tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/PliPiemonte.it