Bludental, la prevenzione facile

Destreggiarsi tra strutture sanitarie fuori mano e incastrare gli orari di lavoro è un compito gravoso, ma al contrario, mettere al primo posto il benessere personale e di tutta la famiglia dovrebbe essere la norma.

Per questo Bludental ha pensato di venire incontro ai propri pazienti con il pacchetto prevenzione.

Tanti di noi sono in partenza per le vacanze, qualcuno è già tornato e sicuramente tutti, in questi giorni di cene, gelati e aperitivi, ci siamo concessi qualche vizio in più. Quale momento migliore per fare un controllo della propria salute orale?

Il pacchetto prevenzione di Bludental è pensato per racchiudere diverse esigenze in un unico servizio.

Al costo di 29€ si potrà avere:

Visita specialistica clinica e radiografica (se prescritta dall’odontoiatra);

Rimozione meccanica ad ultrasuoni di tartaro e placca dalla superficie del dente;

Rimozione delle macchie superficiali del dente attraverso una pasta con proprietà lucidanti;

Consigli e direttive per una corretta igiene orale casalinga.

Inoltre Bludental è vicino, comodo da raggiungere e sempre aperto.

Con la nuova apertura a Torino in prossimità del centro città, su Via Botticelli 83/n presso la galleria Piazza Commerciale Botticelli e l’orario continuato 8 - 20 dal lunedì al sabato è possibile usufruire del servizio in qualsiasi momento: prima di entrare in ufficio, dopo l’orario di lavoro, in pausa pranzo o nel fine settimana con tutta la famiglia, mentre ci si gode una rilassante passeggiata.

BLUDENTAL Torino Botticelli, Via Botticelli 83/n, Torino - Telefono: 01119021390 - Direttore Sanitario: Dott. Massimo Bertolina, Albo Provinciale degli Odontoiatri di Torino n. 1812, Istanza di autorizzazione all'esercizio n. 43/16 del 15/06/2022