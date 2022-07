Perché perdi sempre alle slot

Le slot sono la tua passione, ma perdi sempre? Vediamo alcuni trucchi e strategie per ottimizzare le vincite, giocare senza stress alle slot e passare qualche minuto di spensieratezza senza perdere la pazienza.

Tantissimi appassionati di slot si chiedono: “perché perdo sempre alle slot?”. La risposta a questa domanda è molto semplice: i vari siti di gioco e slot online offrono la possibilità di giocare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento alle slot realizzando vincite anche elevate scommettendo cifre irrisorie. Ma per poter rendere possibili vincite importanti alle slot a un giocatore, ce ne sono molti altri che perderanno. I giocatori di slot che ormai giocano a slot da molti anni sanno benissimo che perdere alle slot è una possibilità concreta e frequente, mentre chi magari ha appena iniziato a giocare alle slot, quando perde si scoraggia e perde la pazienza nel giro di poco tempo. Le probabilità di vincere alle slot sono sicuramente inferiori rispetto alle probabilità di perdere, soprattutto se si gioca alle slot per molti minuti senza mai fare una pausa. Molte volte i giocatori si arrabbiano e incolpano la slot, sostenendo che sia truccata o manomessa da qualche operatore del sito di gioco o del casinò online. Questa cosa non è assolutamente possibile su un sito di giochi e slot legale, con regolare licenza ADM. Quando decidi di giocare su un sito legale e autorizzato da ADM, hai la certezza che il sito di slot sta operando in modo trasparente, ricorda che c’è ADM (Monopoli di Stato) che ci mette la faccia e quindi controlla costantemente che tutti gli operatori legali si comportino secondo le regole. I siti di slot non applicano nessuna strategia per farti perdere, tantomeno i dipendenti possono mettere mano ai sistemi di estrazione e far vincere chi vogliono: la realtà è che la matematica riconosce un vantaggio al casinò online rispetto al giocatore di slot. Il “banco”, il sito di giochi, ha sempre un margine di vantaggio rispetto ai giocatori. Per questo motivo alcuni giocatori di slot professionisti hanno l’abitudine di smettere di giocare a slot e scollegarsi dalle slot non appena realizzano una bella vincita alle slot. Se il tuo scopo è quello di realizzare una vincita, perché continuare a giocare a slot dopo averla realizzata? Diverso è il discorso se giochi alle slot esclusivamente per divertimento: in quel caso ti consigliamo di alternare le slot che ti permettono di vincere poco e spesso a slot che ti permettono di vincere più denaro meno frequentemente. Essere coscienti della possibilità di perdere del denaro giocando alle slot è fondamentale: pensare di poter vincere sempre con le slot non è realistico. Avvicinarsi alle slot come forma di divertimento e non come fonte di guadagno è molto importante e permette di mantenere un atteggiamento sempre positivo. Accogliere una vincita alle slot può essere piacevole, divertente e appagante, soprattutto se ci rendiamo conto che giocare alle slot non è fonte di sostentamento o arricchimento.

La domanda che ora ti farai sarà come fare a riconoscere le slot che possono offrirti maggiori possibilità di vincere: per riconoscerle e scegliere le slot che ti offrono maggiori possibilità di vincere, controlla l’ RTP della slot (return to player): lo trovi indicato su ogni slot (naturalmente su siti legali e autorizzati, come sempre). Più l’RTP della slot è alto, più possibilità hai di vincere un premio. Ovviamente questi calcoli sono fatti su milioni di giri di slot e quindi non è detto che girando solo un paio di volte la slot, tu possa vincere immediatamente. I valori RTP che ti consigliamo sono quelli superiori al 95%, online troverai tantissime slot con un RTP anche superiore a questo.

Cosa si intende per volatilità della slot? Vediamo nel dettaglio i tipi di volatilità presenti nelle slot: alta volatilità, media volatilità e bassa volatilità.

• Alta volatilità: la slot permette di vincere somme alte, ma gli intervalli di tempo tra una vittoria e l’altra sono molto lunghi e di solito le vincite vengono emesse a fronte di un investimento molto alto

• Media volatilità: la slot paga vincite di medio valore, ma relativamente spesso

• Bassa volatilità: queste slot pagano con maggior frequenza, ma le vincite sono più basse

Come faccio a sapere qual è la volatilità della slot che ho scelto? Purtroppo né i produttori delle slot, né tanto meno i casino online, forniscono informazioni precise in merito alla volatilità delle slot. L’unico consiglio è tenere d’occhio la tabella dei pagamenti della slot che ti piace.



Questo consiglio è il consiglio numero uno per chi ama le slot: una volta che hai stabilito un budget dedicato alle slot, non lo superare mai. Tentare di recuperare il denaro speso alle slot è un obiettivo poco realistico. Pensa ai soldi che dedichi alle slot come dei soldi che dedichi a un hobby, soldi che devono rimanere quelli stabiliti a inizio mese, così come succede per le altre spese di casa. Hai mai pensato di utilizzare qualche app che ti permetta di monitorare tutte le tue spese oppure utilizzare metodi di gestione del tuo budget complessivo come il kakebo? Ce ne sono di molto belli e funzionali, ti permettono di tenere sotto controllo non solo le spese e il budget dedicato al gioco, ma in generale il budget familiare o personale. Se vuoi approfondire questo metodo di gestione del denaro, basta seguire questo link.



