Laboratorio di genetica medica del Regina Margherita, Anaao Assomed presenta un esposto in Procura

"Laboratorio di genetica medica: la Città della Salute e della Scienza di Torino tutela la salute dei propri dipendenti? Presso il laboratorio di Genetica Medica dell’ospedale infantile Regina Margherita sembrerebbe di no", dichiara la segreteria regionale di Anaao Assomed , che ha ha presentato un esposto alla Procura di Torino, che ha avviato un’indagine per lesioni colpose a carico di alcuni dipendenti afferenti alla struttura.

"Alcuni colleghi hanno inoltre iniziato a manifestare delle sintomatologie oculari e dermatologiche diventate poi croniche. Per questo motivo parte del personale si è dovuta assentare, ha dovuto ricorrere a cure mediche e consulenze specialistiche esterne. Per la gravità delle patologie alcuni sono stati trasferiti in altre sedi. Le criticità sono state segnalate ripetutamente ai direttori, agli organi aziendali e di controllo competenti preposti (direzioni sanitarie, sicurezza e prevenzione, medicina del lavoro, SPRESAL) senza che mai venissero risolte definitivamente le problematiche descritte".