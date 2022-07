Torino e Avigliana capitali europee del Softball: dal 15 al 20 agosto la Women’s European Cup

Per sei giorni Torino e Avigliana diventeranno capitali europee del softball. Si svolgerà infatti dal 15 al 20 agosto in Piemonte la 27esima edizione della Women’s European Cup di softball, competizione continentale per club della World Baseball Softball Confederation e della Europe Softball Confederation, organizzata in collaborazione dalle società Avigliana Bees e Avigliana Rebels.

Mettere assieme sport, cultura, storia e turismo

Un evento, l'ennesimo, che conferma il trend che coinvolge un territorio ricco cultura e storia, meta principe del turismo enogastronomico, il quale lo scorso anno ha già ospitato il Campionato Europeo di Baseball e che ha portato il Piemonte ad essere la Regione Europea dello Sport 2022.

Alla Women’s European Cup parteciperanno nove club, di cui otto in rappresentanza delle federazioni dell’Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Gran Bretagna, Polonia, Svezia, più l’Avigliana squadra ospitante. I diamanti di gioco sono quello di via Suppo ad Avigliana e di via Passo Buole a Torino, già sedi del World Masters Games 2013, del Torneo delle Regioni 2015, e degli European Masters Games 2019.

Ricca: "Occasione di visibilità internazionale"

Per l’occasione, al fine di favorire l’arrivo dei supporters, le strutture alberghiere si sono attivate per dare la massima accoglienza e disponibilità all’evento.

"Poter ospitare questo europeo, fa si che sul nostro territorio ricada una grande visibilità internazionale: questo ci sprona a organizzarne altri. Ancora una volta gli organizzatori sono riusciti a buttare il cuore oltre l'ostacolo e a dare vita a questo appuntamento: la Regione è sempre a fianco del baseball e del softball" ha affermato l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca.