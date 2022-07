TOHorror Fantastic Fest torna dal 18 al 23 ottobre 2022

"F for True: vero, falso e post realtà" è il tema del 22° TOHorror Fantastic Film Fest, dal 18 al 23 ottobre a Torino.

Tre le sedi principali, come da recente tradizione: il Cinema Massimo per le proiezioni, il Blah Blah Club e il Circolo dei Lettori per gli eventi off.

Sezioni in concorso

Lungometraggi, cortometraggi e cortometraggi, d’animazione, più quelle letterarie dedicate a racconti e sceneggiature. Fuori concorso: Freakshow, dedicata ai film più bizzarri ed estremi (una volta si sarebbero chiamati Midnight Movies); Mad Doc, dedicata ai documentari; e le proiezioni speciali di cult restaurati, nuovi film in uscita di grandi registi, proiezioni connesse a ospiti internazionali e partnership…

“Ci sarà spazio anche per una breve e ovviamente non esaustiva retrospettiva sul tema. In un’epoca di deep fake, fake news, computer grafica fotorealistica, virtualità e metaversi, la cosiddetta “post-realtà” ci ingloba tutti quotidianamente, a volte senza che ce ne accorgiamo - spiega il direttore Massimiliano Supporta -. Il cinema horror e fantastico l’ha affrontata in molti modi nel corso degli anni: mockumentary, found footage, grandi capolavori teorici, film che flirtano con l’estetica del cinema del reale o con quella dei famigerati snuff… La questione non sono più le ‘menzogne’, magari rifilate dal potere mediatico di turno all’opinione pubblica; ma il venire alla luce di una nuova organica realtà fondata sull’incessante commutazione fra vero e falso. Una nuova carne, direbbe qualcuno. Senza esprimere giudizi morali di sorta, ci è parso interessante proporre un focus di film, fra classici e piccole perle meno conosciute, che toccassero quelle corde.”