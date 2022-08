Spacciatore torinese in "trasferta" nella movida savonese: 22enne in manette

Sorpreso senza biglietto del treno sulla Torino-Savona, in realtà nascondeva della droga. Protagonista della vicenda un 22enne del Marocco, residente nel capoluogo piemontese, arrestato dai Carabinieri di Cairo Montenotte.

Il giovane si trovava a bordo di un convoglio, quando è stato trovato senza titolo di viaggio. Fatto scendere a Cairo Montenotte dopo aver insultato e minacciato il capo treno, è stato preso in consegna dai militari. Gli uomini dell’Arma, vedendo il suo forte stato di agitazione, lo hanno perquisito e trovato in possesso di 100 grammi di hashish destinato alla “movida savonese”.

Il ragazzo aveva con sè anche 170,00 € in contanti quale provento dallo spaccio di stupefacente e un telefono cellulare per gestire i “clienti”, procedendo al loro sequestro. Il 22enne è stato poi portato al Carcere di Genova Marassi per l’udienza per direttissima, prevista oggi al Tribunale di Savona.