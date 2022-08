Un concerto per celebrare le fatiche di 75 allievi che tramandano la tradizione e le note antiche [FOTO]

Concerto finale per gli allievi del corso Internazionale di Musica Antiqua dell'Accademia del Ricercare a Romano Canavese. Un evento ospitato presso la chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Solutore.



Musica, dunque, con i 75 allievi che si sono esibiti al termine di una settimana di corsi, ma anche canto e danze rinascimentali accompagnati dall'uso di flauti realizzati in maniera artigianale.



E' successo proprio nel cuore di Romano Canavese, nella piazza centrale che raccoglie oltre alla chiesa anche il municipio e la sede della Polizia locale: un'esibizione accompagnata anche dall'assegnazione delle borse di studio per gli allievi più meritevoli, con la possibilità da parte del pubblico presente di contribuire con un'offerta alle future borse.