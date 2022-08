Lotta alla burocrazia: da ottobre i cambi di residenza e di indirizzo si potranno fare anche nei Caf

Nuove opportunità per combattere la burocrazia all'ombra della Mole. Le cittadine e i cittadini torinesi da ottobre potranno infatti presentare domanda di cambio indirizzo o di residenza anche presso i Centri di Assistenza Fiscale abilitati.

Lo ha stabilito nella seduta odierna la Giunta comunale - su proposta dell’assessore ai Servizi Civici - approvando il Protocollo d’Intesa che regolerà i rapporti tra la Città di Torino e i CAF aderenti, per lo svolgimento delle funzioni istruttorie relative alla trasmissione dei cambi di residenza e indirizzo.

L'obiettivo è portare i servizi civici sempre più vicini al cittadino, utilizzando in questo caso la rete dei CAF, presenti in maniera capillare su tutto il territorio, per fornire il supporto necessario alla presentazione e alla compilazione della dichiarazione online disponibile sui portali Torino Facile o ANPR. L’attività svolta dai CAF consentirà inoltre un significativo miglioramento delle tempistiche di registrazione di queste due pratiche da parte degli uffici anagrafici e l'abbattimento dell’arretrato.