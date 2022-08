Risse e schiamazzi notturni in via Di Nanni: stop alle 21 alla vendita di alcol

Giro di vita in via Di Nanni contro la malamovida. Questa mattina la giunta Lo Russo, su proposta dell’assessore al commercio Paolo Chiavarino, ha approvato una delibera che prevede lo stop alla vendita di bevande alcoliche in vetro e lattine di birra dalle 21. L’area interessata in Borgo San Paolo è compresa tra via Pollenzo, via Chiomonte, via San Bernardino, via San Paolo, corso Peschiera e piazza Sabotino. Regole che saranno in vigore fino al 30 novembre 2023.

Risse e schiamazzi notturni

E a chiedere un inasprimento delle norme era stata la stessa Circoscrizione 3, dopo gli incontri con il Tavolo di Osservazione della Prefettura. Tra le problematiche denunciate assembramenti e schiamazzi fino a tarda notte nella parte pedonale di via Di Nanni. Qua dove al mattino si svolge il mercato, sono soliti ritrovarsi ragazzi fino all'alba con l’alcol acquistato nei “bangla”. Ubriachezza spesso sfociata in risse, con bottiglie di vetro lanciate, feriti e strada lastricata all’indomani di cocci. con Di qui la necessità dello stop alla vendita di alcol dopo le 21.