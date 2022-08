Ancora un incidente lungo la tangenziale: due le vetture coinvolte, un ferito all'ospedale di Rivoli

Nuovo incidente lungo la tangenziale di Torino, con conseguenze sul normale andamento del traffico veicolare. Lo scontro, questa volta, si è verificato nella parte di interscambio in direzione Milano: due le vetture coinvolte, nelle vicinanze del cantiere.



Una persona ha riportato ferite ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Rivoli. Il traffico è piuttosto congestionato. Sul posto gli agenti della Polizia stradale per riportare la strada in condizioni di sicurezza.